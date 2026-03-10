A região Nordeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira, (11). O tempo será marcado por momentos de alta probabilidade de chuva. As cidades com as maiores temperaturas serão Flores de Goiás com 31.3°C, Monte Alegre de Goiás com 30.2°C e Nova Roma com 30.2°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás com 18.0°C e São João d'Aliança com 19.2°C.\nA umidade média na região será de 78.97%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem São João d'Aliança com 92.0%, Alto Paraíso de Goiás com 92.0% e Colinas do Sul com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.0%, mas Sítio d'Abadia apresenta a maior probabilidade com 70.0%, seguida por Alvorada do Norte e Buritinópolis, ambas com 65.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%