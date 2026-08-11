A região Nordeste terá um dia de sol firme e sem previsão de grandes mudanças nesta quarta-feira (12), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Flores de Goiás deve atingir a máxima de 34,0°C, seguida por Nova Roma com 33,7°C e Colinas do Sul com 33,6°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas do período devem ser registradas em Sítio d'Abadia, com 15,9°C, e em Alto Paraíso de Goiás, que deve apontar 16,2°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar média de 46,6%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Sítio d'Abadia, alcançando 62,0%, e em São Domingos, com 58,0%. Quanto às chances de chuva, a média geral do território é muito baixa, fixando-se em 1,75%, embora Nova Roma se destaque com a maior probabilidade de precipitação, estimada em 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 32,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 28,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 33,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 30,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 32,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 30,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 28,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.