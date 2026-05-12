A região Nordeste para a quarta-feira (13) terá um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Colinas do Sul, registrando 32.2°C, Monte Alegre de Goiás com 31.9°C e Flores de Goiás com 31.8°C. Já as menores temperaturas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.5°C, e em Sítio d'Abadia, com 16.7°C.A umidade média na região será de 60.17%. Sítio d'Abadia destaca-se com 82.0% de umidade, seguido por Teresina de Goiás com 76.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.0% para o dia. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos apresentam essa mesma probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.