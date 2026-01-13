A região Nordeste terá um tempo caracterizado por altas temperaturas para a quarta-feira (14). As cidades mais quentes incluem Iaciara, com 33.1°C, Nova Roma, com 32.8°C, e Monte Alegre de Goiás, com 32.4°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás, registrando 17.6°C, e Guarani de Goiás, com 18.3°C.A umidade média na região será de 62.73%, com as maiores umidades sendo observadas em Flores de Goiás, que atingirá 81.0%, e São João d'Aliança, com 80.0%. As probabilidades de chuva são baixas na média regional, em torno de 5.12%, sendo São João d'Aliança a cidade com a maior probabilidade, registrando 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 32.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 33.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.