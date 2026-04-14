A região Nordeste, para quarta-feira (15), apresentará tempo com temperaturas variando entre amenas e mornas. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 30.9°C, Colinas do Sul com 30.1°C e Monte Alegre de Goiás, também com 30.1°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.9°C, e São João d'Aliança, com 18.4°C.A umidade média na região será de 69.38%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Alto Paraíso de Goiás, com 86.0%, São João d'Aliança, com 83.0%, e Teresina de Goiás, também com 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.62%, com os maiores índices de chance de chuva em Buritinópolis, Campos Belos e Cavalcante, todos com 35.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.