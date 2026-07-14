A região Nordeste terá uma quarta-feira (15) de sol predominante e tempo firme, apresentando marcas térmicas amenas no início do dia e calor no período vespertino. Enquanto a média das temperaturas mínimas na região fica em 17,61°C, os picos de calor devem ser registrados em Colinas do Sul, que atinge máxima de 31,8°C, Flores de Goiás, com 31,2°C, e Monte Alegre de Goiás, com 30,9°C. Em contrapartida, o frio se faz mais presente nas primeiras horas do dia em Sítio d'Abadia, com mínima de 14,5°C, e em Alto Paraíso de Goiás, onde os termômetros registram 15,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 60,12%, com os maiores índices concentrados em Alto Paraíso de Goiás, que chega a 77,0%, e Sítio d'Abadia, com 71,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de apenas 4,12%, reforçando a tendência de tempo seco. Entre os municípios com as maiores chances de alguma precipitação pontual estão Campos Belos, Colinas do Sul e Divinópolis de Goiás, embora a possibilidade máxima nessas localidades não passe de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24,5°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 29,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 28,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 29,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 27,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 28,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 30,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 28,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 30,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 27,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 29,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 27,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 25,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 27,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.