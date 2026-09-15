A região Nordeste terá uma quarta-feira (16) de calor expressivo, apresentando uma temperatura média máxima de 35,31°C e mínima média de 24,06°C. Os índices de calor mais intensos ocorrem em Flores de Goiás, que deve atingir 37,3°C, em Monte Alegre de Goiás, com máxima de 37,1°C, e em Colinas do Sul, que marca 36,8°C. Em contrapartida, as marcas térmicas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 20,9°C, e em São João d'Aliança, onde os termômetros caem para 21,8°C.A umidade relativa do ar na região fica em torno de 39,17% em média, sendo que os maiores índices são esperados em São João d'Aliança, com 57,0%, e em Alto Paraíso de Goiás, com 56,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média para o período é baixa, registrando apenas 4,62%, o que reforça o predomínio de tempo firme. Ainda assim, as maiores chances de precipitação chegam a 15,0% nas cidades de Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 36,5°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 36,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 36,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 32,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 36,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 35,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Guarani de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 36,7°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 35,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 36,6°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 34,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 36,5°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 35,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 31,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.