A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (17), com o tempo indicando alta probabilidade de precipitação em algumas localidades. As cidades mais quentes da região incluem Colinas do Sul, com máxima de 29.2°C, Campos Belos, atingindo 28.6°C, e Flores de Goiás, com 28.2°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.8°C, e Guarani de Goiás, que terá mínima de 19.1°C.A umidade média na região é de 84.62%, com as cidades de Monte Alegre de Goiás e São João d'Aliança registrando os maiores índices, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 32.62%, mas Monte Alegre de Goiás e Alto Paraíso de Goiás apresentam chances de precipitação de 75.0%, e Campos Belos, de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 26.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Roma: máxima 27.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 26.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.