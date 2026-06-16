A região Nordeste terá tempo quente e com poucas chances de chuva para a quarta-feira (17). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 32.8°C, Monte Alegre de Goiás, com 32.6°C, e Colinas do Sul, com 32.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 15.9°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16.8°C.A umidade média na região ficará em 60.88%, com Sítio d'Abadia apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.62%, mas algumas localidades podem registrar índices maiores. Flores de Goiás, Cavalcante e Damianópolis terão as maiores probabilidades, com 40.0%, 35.0% e 35.0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.