A região Nordeste, para a quarta-feira (18), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Flores de Goiás, com 33.1°C, Iaciara com 32.4°C e Nova Roma com 31.9°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.0°C, e São João d'Aliança, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 67.78%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás, todas com 88.0%. A probabilidade de chuva é alta em diversas localidades, com destaque para Cavalcante e Divinópolis de Goiás, ambas com 95.0% de chance, e Campos Belos com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Buritinópolis: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Campos Belos: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 85.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Colinas do Sul: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 95.0%Flores de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Guarani de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 32.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Mambaí: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%São Domingos: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 30.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.