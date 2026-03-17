A região Nordeste apresenta uma grande chance de chuva para a quarta-feira (18), com o tempo indicando alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes da região serão Flores de Goiás, com máxima de 30.7°C, Monte Alegre de Goiás, atingindo 30.2°C, e Iaciara, com 29.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.5°C, e São João d'Aliança, que terá 18.7°C.Em relação à umidade, São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás registrarão os maiores índices, ambas com 91.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Guarani de Goiás destaca-se com 70.0%, seguida por Sítio d'Abadia, com 65.0%, e Colinas do Sul, com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Colinas do Sul: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Damianópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Guarani de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Iaciara: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Mambaí: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 25.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.