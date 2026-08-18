A região Nordeste terá ampla presença de sol e ausência de nebulosidade nesta quarta-feira (19), com temperaturas variando entre a média mínima de 17,39°C e a máxima de 31,83°C. Entre os destaques, os termômetros devem registrar marcas mais elevadas em Colinas do Sul, com máxima de 33,8°C, Monte Alegre de Goiás, que atinge 33,7°C, e Flores de Goiás, com até 33,2°C. Já os períodos mais frios do dia estão previstos para Sítio d'Abadia, com mínima de 13,2°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15,2°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 42,8%, alcançando seus maiores índices em Sítio d'Abadia, com 61,0%, e nas cidades de Colinas do Sul e Teresina de Goiás, ambas com até 53,0%. A probabilidade de chuva para esta data é de 0,0% em todos os municípios mapeados, consolidando um panorama de estabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 32,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 32,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 31,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 33,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 31,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 33,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 31,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 28,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,4°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.