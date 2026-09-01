A região Nordeste apresentará predomínio de sol e pouca nebulosidade nesta quarta-feira (2), garantindo um tempo firme com média mínima regional de 22,87°C. Os termômetros devem registrar as marcas mais altas em Monte Alegre de Goiás, que atinge máxima de 36,4°C, seguida por Flores de Goiás com 35,8°C e Colinas do Sul com 35,7°C. Por outro lado, os índices mais baixos do dia serão observados em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,6°C, e em São João d'Aliança, com 20,5°C.A média da umidade do ar na região fica em torno de 43,52%, sob uma probabilidade média de chuva de apenas 5,62%. O destaque de maior umidade aponta para São João d'Aliança, com taxa de até 63,0%, sendo também o local com a maior probabilidade de chuva, estimada em 20,0%. Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás seguem na sequência com umidade máxima de 59,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 34,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 34,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 35,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 31,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 35,7°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 35,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 33,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 34,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 34,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 30,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.