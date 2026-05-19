A região Nordeste terá tempo de altas temperaturas na quarta-feira (20). As cidades mais quentes incluem Colinas do Sul e Flores de Goiás, ambas com 33.3°C, e Monte Alegre de Goiás com 33.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 16.1°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16.3°C.A umidade média na região será de 56.5%. Os maiores índices de umidade noturna são esperados em Sítio d'Abadia, com 78.0%, Teresina de Goiás, com 72.0%, e Alto Paraíso de Goiás, com 70.0%. A probabilidade média de chuva é de 1.0%, com as maiores chances de ocorrência em Sítio d'Abadia, de 10.0%, Alvorada do Norte, de 5.0%, e Buritinópolis, também de 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 32.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 32.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 33.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 31.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 33.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 31.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.