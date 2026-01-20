A região Nordeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (21). O tempo na região apresentará temperaturas máximas, com Flores de Goiás marcando 27.1°C, Iaciara 26.7°C e Nova Roma 26.6°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Guarani de Goiás, com 17.7°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.8°C.A umidade média na região será de 86.55%. Cidades como Campos Belos, com 95.0%, Cavalcante e Colinas do Sul, ambas com 93.0%, registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 59.0%, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas, como Cavalcante e Teresina de Goiás, com 85.0%, e Alvorada do Norte, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Alvorada do Norte: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 23.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Colinas do Sul: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 24.2°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 24.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 23.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.