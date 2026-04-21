A região Nordeste terá um tempo predominantemente ameno a quente para a quarta-feira (22). As temperaturas máximas alcançarão 31.3°C em Flores de Goiás, 31.2°C em Iaciara e também em Monte Alegre de Goiás. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.7°C, e em Sítio d'Abadia, com 17.9°C.A umidade média na região será de 59.1%, com Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 76.0% durante a noite. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 10.38%, com os maiores percentuais observados em Divinópolis de Goiás e Guarani de Goiás, ambos com 20.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 26.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.