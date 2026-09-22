A região Nordeste apresenta uma tarde de calor intenso nesta quarta-feira (23), com termômetros que registram picos bastante elevados. O município que atinge a maior marca é Monte Alegre de Goiás, registrando 37,2°C, seguido de perto por Flores de Goiás, com máxima de 36,4°C, e Campos Belos, com 36,3°C. Já os momentos mais frescos do dia ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, que marca mínima de 20,4°C, e em São João d'Aliança, com 21,5°C.Em relação às condições de umidade e chuva, a média geral de umidade do ar na região fica em 43,05%, tendo os maiores percentuais registrados em Sítio d'Abadia, com 58,0%, e Alto Paraíso de Goiás, com 57,0%. A probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em 15,88%, sendo que as maiores chances de ocorrer precipitação, de 35,0%, concentram-se em Damianópolis, Mambaí e Nova Roma.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 35,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 35,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Campos Belos: máxima 36,3°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 32,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 36,1°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Damianópolis: máxima 34,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Guarani de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 36,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mambaí: máxima 34,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 36,1°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Posse: máxima 34,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 35,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 35,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 30,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.