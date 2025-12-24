A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (24), com algumas localidades registrando alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 31.6°C, Alvorada do Norte com 31.4°C e Buritinópolis com 31.3°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.9°C, e Guarani de Goiás, com 18.1°C.O tempo apresentará uma umidade média de 71.65% na região, com destaque para Monte Alegre de Goiás, onde a umidade noturna poderá atingir 91%. A probabilidade de chuva para a região Nordeste será de 15.12% em média, porém algumas localidades terão índices significativamente maiores. Colinas do Sul, por exemplo, terá uma probabilidade de 75% de chuva durante o dia, enquanto Guarani de Goiás e Posse registrarão 35% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.