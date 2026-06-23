A região Nordeste terá tempo estável para quarta-feira (24), com condições gerais sem atingir os critérios de grande chance de chuva, altas temperaturas extremas ou baixa umidade. As temperaturas mais elevadas serão observadas em Monte Alegre de Goiás com 32.7°C, Nova Roma com 32.3°C e Flores de Goiás com 32.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 13.4°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.7°C.A umidade média na região será de 48.73%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Sítio d'Abadia com 74.0%, Colinas do Sul com 67.0% e Alto Paraíso de Goiás com 65.0%. A probabilidade de chuva para a região Nordeste é nula, com todas as cidades registrando 0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 31.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 31.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.