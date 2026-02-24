A região Nordeste terá, na quarta-feira (25), grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com 28.6°C, Iaciara com 28.2°C e Alvorada do Norte com 27.9°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás com 18.1°C e Cavalcante com 19.5°C.A umidade média na região Nordeste estará em torno de 85.78%, com Cavalcante atingindo até 97.0% e Alto Paraíso de Goiás 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 58.88%, mas algumas cidades terão índices bem mais elevados, como Divinópolis de Goiás com 95.0%, Colinas do Sul com 90.0% e Alvorada do Norte com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Buritinópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 24.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Colinas do Sul: máxima 25.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Guarani de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Nova Roma: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Simolândia: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%São Domingos: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Teresina de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.