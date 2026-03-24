A região Nordeste, para a quarta-feira (25), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As temperaturas máximas esperadas incluem Flores de Goiás com 26.7°C, Monte Alegre de Goiás com 26.3°C e Colinas do Sul com 26.1°C. Para as mínimas, Alto Paraíso de Goiás registrará 16.7°C e São João d'Aliança 18.1°C.A umidade média na região Nordeste estará em 87.83%, com cidades como São João d'Aliança e Sítio d'Abadia atingindo 96.0%, e Damianópolis com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.25%, mas Teresina de Goiás apresenta 90.0% de chance, seguida por Divinópolis de Goiás com 85.0% e Buritinópolis com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Alvorada do Norte: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Campos Belos: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 23.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%Flores de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Iaciara: máxima 26.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Simolândia: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 60.0%São João d'Aliança: máxima 22.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Teresina de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.