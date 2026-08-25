A região Nordeste experimentará uma jornada de forte calor nesta quarta-feira (26), apresentando marcas que alcançam uma média geral de máximas de 35,23°C. Entre os locais mais quentes, Nova Roma desponta com máxima de 37,4°C, acompanhada por Monte Alegre de Goiás com 37,2°C e Flores de Goiás com 37,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, com 18,0°C, e em Sítio d'Abadia, que aponta 18,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional prevista é de 36,08%, caracterizando o tempo predominantemente seco. O maior índice deve ocorrer em Sítio d'Abadia, com 50,0%, seguido por Alto Paraíso de Goiás, que registra 48,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 3,88%, embora os municípios de Alvorada do Norte, Divinópolis de Goiás e Flores de Goiás registrem a maior chance de precipitação do dia, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 35,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 34,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 34,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 37,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 34,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 32,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.