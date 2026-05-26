A região Nordeste para quarta-feira (27) apresentará tempo com altas temperaturas como característica principal. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, registrando 32.3°C, Colinas do Sul com 31.6°C e Nova Roma com 31.5°C. As menores temperaturas serão observadas em Sítio d'Abadia, com 15.0°C, e Alto Paraíso de Goiás, marcando 15.8°C.A umidade do tempo na região manterá uma média de 61.92%. Sítio d'Abadia destacará com a maior umidade, alcançando 83.0%. A probabilidade de chuva é geralmente baixa, com uma média de 7.88%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos apresentam as maiores probabilidades de chuva, todas em torno de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.