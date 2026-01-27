A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (28), sendo a principal característica do tempo para a data. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Flores de Goiás, com 32.2°C, Iaciara com 31.7°C e Colinas do Sul, atingindo 31.4°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Alto Paraíso de Goiás, marcando 17.3°C, e Guarani de Goiás, com 17.5°C.A umidade média na região será de 70.8%, com as maiores concentrações em Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e Nova Roma, que devem registrar umidade de 90.0%, 89.0% e 87.0%, respectivamente. Quanto à probabilidade de chuva, as cidades com os maiores índices são Guarani de Goiás, Iaciara e Posse, todas com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Nova Roma: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.