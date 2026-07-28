A região Nordeste apresenta predomínio de sol nesta quarta-feira (29), favorecendo uma tarde quente na maior parte das cidades. As temperaturas mais altas do dia devem se concentrar em Monte Alegre de Goiás, que atinge máxima de 34,4°C, Flores de Goiás, com 34,3°C, e Nova Roma, com 34,2°C. Por outro lado, as marcas mais baixas nas primeiras horas do dia ocorrem em Sítio d'Abadia, com mínima de 14,3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 40,98%, com Sítio d'Abadia registrando a maior taxa de 62,0%, seguida por Colinas do Sul com 55,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral do Nordeste é de apenas 5,5%, mas localidades como Buritinópolis, Campos Belos e Cavalcante se destacam com as maiores chances, apresentando 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 33,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 32,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 33,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 30,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 33,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 32,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 33,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 32,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 34,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 31,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 33,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 29,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.