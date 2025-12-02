A região Nordeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (3), sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas máximas na região serão mais elevadas em Flores de Goiás, atingindo 29.4°C, seguida por Alvorada do Norte com 28.8°C e Buritinópolis com 28.7°C. As mínimas, por sua vez, registrarão 17.9°C em Guarani de Goiás e 18.2°C em Alto Paraíso de Goiás.A umidade média na região será de 84.42%, com destaque para Campos Belos, Colinas do Sul e Flores de Goiás, que podem registrar umidade de até 94.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 46.5%, mas algumas cidades como Cavalcante, Damianópolis e Divinópolis de Goiás apresentam probabilidades significativamente mais altas, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%São João d'Aliança: máxima 24.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.