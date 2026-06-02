A região Nordeste para quarta-feira (3) terá um tempo marcado por temperaturas variadas. Entre as cidades, Monte Alegre de Goiás registrará a máxima de 31.4°C, seguido por Colinas do Sul com 31.3°C e Flores de Goiás com 31.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão em Sítio d'Abadia, com mínima de 15.1°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.6°C.A umidade média na região ficará em 58.88%, com Sítio d'Abadia apresentando umidade de 78.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 11.0%, sendo Campos Belos e Divinópolis de Goiás as cidades com maiores chances, ambas com 25.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.