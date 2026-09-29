A região Nordeste registrará calor intenso em diversas cidades nesta quarta-feira (30). O dia será marcado por forte aquecimento, com destaque para Flores de Goiás, que deve registrar a máxima do dia com 39,5°C, seguida por Iaciara, com máxima de 38,5°C, e Alvorada do Norte, que chega a 38,4°C. No outro extremo do termômetro, as temperaturas mínimas mais amenas ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com 19,9°C, e Damianópolis, com mínima de 21,3°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em torno de 32,2%, sendo que os maiores índices de umidade devem ser observados em Alto Paraíso de Goiás, atingindo 47,0%, e Flores de Goiás, com 45,0%. O tempo firme dita o ritmo na maioria das localidades, resultando em uma probabilidade média de chuva de apenas 1,38%. As chances de precipitação são muito baixas, mas alcançam seu ponto máximo de 10,0% nas cidades de Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás e São Domingos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 38,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 38,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 37,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 38,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 37,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 39,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 38,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 37,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 38,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 38,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 36,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 38,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 36,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 37,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.