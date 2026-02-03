A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (4). O tempo nessa data será marcado por essa condição. As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás, com máxima de 30.7°C, Iaciara, com 30.1°C, e Divinópolis de Goiás, registrando 29.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 18.8°C em Guarani de Goiás e 19.0°C em Alto Paraíso de Goiás.Em relação à umidade, a média regional será de 80.6%. Os índices mais elevados podem ser observados em Monte Alegre de Goiás, com 92.0%, Campos Belos, com 91.0%, e Cavalcante, também com 91.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 35.88%, contudo, cidades como Flores de Goiás, Guarani de Goiás e Nova Roma apresentam 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.