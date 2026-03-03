A região Nordeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (4), com algumas localidades apresentando alta probabilidade de precipitação. As temperaturas mais elevadas serão observadas em Flores de Goiás, com máxima de 29.8°C, Alvorada do Norte, com 29.1°C, e Simolândia, também com 29.1°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.6°C, e Sítio d'Abadia, com 18.7°C.O tempo na região apresenta uma umidade média de 82.33%, com destaque para Alto Paraíso de Goiás, onde a umidade atinge 95.0%, e Campos Belos e Colinas do Sul, com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.25%, porém cidades como Colinas do Sul, com 65.0%, Flores de Goiás, com 50.0%, e Iaciara, também com 50.0%, mostram maiores índices de precipitação. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Buritinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 26.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Damianópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Domingos: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.