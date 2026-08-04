A região Nordeste terá um dia ensolarado e com predomínio de céu claro nesta quarta-feira (5), o que favorece a rápida elevação das temperaturas. Os termômetros prometem registrar marcas elevadas à tarde, principalmente em Monte Alegre de Goiás, que deve atingir a máxima de 32,8°C, seguida por Nova Roma, com 32,7°C, e Colinas do Sul, que chega a 32,6°C. Em contrapartida, a madrugada e as primeiras horas do dia reservam temperaturas mais amenas, com mínima de 13,3°C registrada em Sítio d'Abadia e de 14,1°C em Alto Paraíso de Goiás.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional estimado é de 42,12%, tendo Sítio d'Abadia com o maior registro de 61,0%, enquanto Damianópolis e Mambaí devem marcar 53,0%. A probabilidade média de chuva para a região é quase nula, calculada em 0,62%, sendo que os maiores índices de precipitação previstos são de acanhados 5,0% para as cidades de Damianópolis, Guarani de Goiás e Mambaí, confirmando a expectativa de tempo predominantemente firme.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 31,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 31,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 31,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 28,7°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 32,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 30,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 32,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 30,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 30,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 31,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 30,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 27,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,3°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.