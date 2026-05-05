A região Nordeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes para quarta-feira (6). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 32.0°C, Iaciara com 31.5°C, e Nova Roma, também com 31.5°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.2°C, e Sítio d'Abadia, com 17.4°C.A umidade do tempo na região, em média, será de 62.7%, com o ponto mais alto em Sítio d'Abadia, atingindo 80.0%. A probabilidade de chuva regional é de 5.5%, sendo Alto Paraíso de Goiás a cidade com a maior probabilidade, registrando 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.