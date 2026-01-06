A região Nordeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (7). O tempo será marcado por essas condições em boa parte da região, onde as temperaturas máximas devem alcançar 28.9°C em Flores de Goiás, 28.4°C em Colinas do Sul e Iaciara. As mínimas mais baixas serão observadas em Guarani de Goiás, com 16.6°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.1°C.A umidade média na região será de 80.9%, com picos de 92.0% em cidades como Campos Belos, Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás. A probabilidade média de chuva é de 53.75%, com chances elevadas em cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Iaciara, que atingem 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 26.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Colinas do Sul: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Guarani de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Iaciara: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Posse: máxima 27.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 24.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.