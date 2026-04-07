A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para quarta-feira (8). Este é o tempo predominante esperado para a data. As temperaturas mais altas serão registradas em Flores de Goiás, com máxima de 32.4°C, Colinas do Sul com 31.4°C e Alvorada do Norte com 31.3°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.3°C, e Cavalcante, com 19.8°C.O tempo também indica umidade média em torno de 68.95% para a região. As maiores probabilidades de chuva são notadas em Alvorada do Norte, Divinópolis de Goiás e Iaciara, todas com 70% de chance de ocorrência durante a noite. Os maiores índices de umidade serão observados em Divinópolis de Goiás e São Domingos, atingindo 83% à noite, e em Colinas do Sul, com 82% à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Flores de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 60.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Mambaí: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 50.0%Posse: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Simolândia: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%São Domingos: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.