A região Nordeste para quarta-feira (8) terá um tempo predominantemente estável, sem características extremas. As temperaturas, no entanto, apresentarão variações. As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás, com máxima de 32.8°C, Colinas do Sul, com 32.7°C, e Flores de Goiás, com 32.5°C. As mínimas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 13.0°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.5°C.A umidade média na região será de 46.83%. As maiores umidades à noite são esperadas em Sítio d'Abadia (70.0%), Colinas do Sul (62.0%) e Damianópolis (61.0%). Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 3.25%, com os maiores índices de 10.0% em cidades como Alvorada do Norte, Damianópolis e Flores de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 31.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 32.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 31.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 32.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 31.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.