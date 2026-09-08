A região Nordeste terá uma quarta-feira (9) marcada pelo predomínio de sol e pouca variação nas nuvens, apresentando uma tarde quente com média máxima geral de 32,88°C. Entre os destaques térmicos do dia, Colinas do Sul desponta como a cidade mais quente, atingindo 35,1°C, seguida de perto por Flores de Goiás, com 34,9°C, e Monte Alegre de Goiás, que registra 34,7°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas ao amanhecer ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,3°C, e em São João d'Aliança, onde os termômetros marcam 20,6°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 48,05%, alcançando seu valor máximo na cidade de Alto Paraíso de Goiás, que registra 64,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média para todo o território é baixa, estimada em apenas 7,0%. Contudo, municípios como Alvorada do Norte, Damianópolis e Divinópolis de Goiás apresentam as maiores probabilidades de precipitação, com taxa de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 33,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 33,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 33,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 35,1°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 32,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Guarani de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Iaciara: máxima 34,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 32,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 32,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 33,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.