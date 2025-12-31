A região Nordeste para quinta-feira (1) apresenta grande chance de chuva, com várias localidades registrando alta probabilidade de precipitação. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Flores de Goiás, com 32.7°C, Iaciara com 31.6°C e Alvorada do Norte com 31.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão em Alto Paraíso de Goiás, marcando 19.0°C, e Guarani de Goiás, com 19.4°C.A umidade média na região será de 76.83%, com destaque para Campos Belos com 91.0%, e Divinópolis de Goiás e Monte Alegre de Goiás, ambas com 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 34.75%, porém algumas cidades como Campos Belos e Alto Paraíso de Goiás podem registrar 75.0% de chance de tempo chuvoso, e Colinas do Sul com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 31.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Buritinópolis: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cavalcante: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Colinas do Sul: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 31.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.