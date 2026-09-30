A região Nordeste deve registrar forte calor nesta quinta-feira (1), com destaque para Flores de Goiás, que pode atingir máxima de 39,7°C, seguida por Iaciara, com 38,9°C, e Guarani de Goiás, com 38,7°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia se concentram em Alto Paraíso de Goiás, que pode registrar 21,3°C, e em São João d'Aliança, com previsão de 22,6°C.Em relação à umidade do ar, a média regional fica em 32,75%, sendo que os maiores índices ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, alcançando 50,0%, e São João d'Aliança, com 49,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em 7,12%, mas cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos apresentam as maiores chances de precipitação, com taxa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 38,4°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 38,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 37,6°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 33,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 37,7°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 37,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 39,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Guarani de Goiás: máxima 38,7°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 38,9°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 37,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 38,6°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 38,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 36,8°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 38,4°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 37,2°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 33,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 37,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.