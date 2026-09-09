A região Nordeste registra nesta quinta-feira (10) um dia ensolarado e de calor intenso, com pouquíssima variação nas condições do tempo. Entre os locais mais quentes, Colinas do Sul lidera com máxima de 36,6°C, seguida de perto por Flores de Goiás, com 36,1°C, e Monte Alegre de Goiás, que deve atingir 35,5°C. No outro extremo, as menores temperaturas do período ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, onde os termômetros marcam mínima de 17,7°C, e em São Domingos, com registro de 19,5°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 43,08%, tendo Flores de Goiás como o município com a maior taxa, alcançando 57,0%, enquanto São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás registram até 53,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 1,5%, sendo que os maiores índices de chance de precipitação concentram-se em Guarani de Goiás e Iaciara, ambos com apenas 15,0% de probabilidade, e em Flores de Goiás, que aponta 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 36,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 35,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 33,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.