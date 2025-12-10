A região Nordeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (11). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás e Iaciara, ambas com máxima de 28.5°C, e Campos Belos, com 28.1°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.9°C, e Guarani de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região será de 82.6%, com cidades como Campos Belos e Monte Alegre de Goiás registrando 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 35.75%, mas algumas cidades como Cavalcante, Colinas do Sul e Flores de Goiás apresentam alta probabilidade de tempo chuvoso, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Buritinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 25.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 25.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.