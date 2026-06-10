A região Nordeste para a quinta-feira (11) terá um tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Monte Alegre de Goiás com 32.2°C, Flores de Goiás com 31.6°C e Nova Roma com 31.6°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás com 17.4°C e Sítio d'Abadia com 17.7°C.A umidade do tempo na região ficará em média 60.0%, com as maiores taxas em Sítio d'Abadia (79.0%) e Alto Paraíso de Goiás (78.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com a média em 10.75%, e as maiores probabilidades em Buritinópolis, São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.