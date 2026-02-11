A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (12). O tempo indica que a principal característica será a precipitação, especialmente em Colinas do Sul, com 65,0% de probabilidade. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 30,9°C, Monte Alegre de Goiás com 30,1°C e Guarani de Goiás com 30,0°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, registrando 17,0°C, e São João d'Aliança, com 18,1°C.A umidade média na região será de 73,83%, com Flores de Goiás apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 88,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 19,5%. Além de Colinas do Sul com 65,0%, outras cidades com maior chance de chuva são Monte Alegre de Goiás e São João d'Aliança, ambas com 40,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.