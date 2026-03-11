A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (12), com destaque para as temperaturas que variam significativamente. Entre as cidades mais quentes, Flores de Goiás registrará 31.0°C, seguida por Monte Alegre de Goiás com 30.8°C e Iaciara com 30.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, que terá mínima de 17.9°C, e em São João d'Aliança, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 77.72%, com picos noturnos de umidade em Colinas do Sul (93.0%), Cavalcante (91.0%) e Alto Paraíso de Goiás (91.0%). A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 44.5%, sendo que Monte Alegre de Goiás apresenta a maior probabilidade, com 90.0%, seguida por Nova Roma, com 80.0%, e Divinópolis de Goiás, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Alvorada do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Buritinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Cavalcante: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Damianópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Guarani de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Nova Roma: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%São Domingos: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.