A região Nordeste apresenta nesta quinta-feira (13) um panorama de sol predominante e calor, com termômetros registrando mínima média de 18,23°C. As marcas mais elevadas do dia devem ser alcançadas em Flores de Goiás e Nova Roma, ambas com máxima de 34,0°C, seguidas de perto por Monte Alegre de Goiás, que deve atingir 33,8°C. Por outro lado, o tempo começa mais ameno em Sítio d'Abadia, com mínima de 14,2°C, e em Alto Paraíso de Goiás, onde os índices iniciam em 15,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 46,27%, sendo que Sítio d'Abadia deve registrar a taxa mais expressiva, alcançando 63,0%, acompanhada por Colinas do Sul e São Domingos, ambas com 56,0%. Já a probabilidade média de chuva para a área é de apenas 5,25%, de modo que os maiores percentuais de chance de precipitação não passam de 10,0% em municípios como Alvorada do Norte, Campos Belos e Colinas do Sul.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 32,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 32,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 29,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 31,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 33,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 31,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 31,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 31,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 29,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,0°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 14,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.