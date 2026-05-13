A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para a quinta-feira (14). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás, com máxima de 32.3°C, Colinas do Sul, com 31.9°C, e Monte Alegre de Goiás, que deve registrar 31.7°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima será de 16.8°C, e em Cavalcante, com mínima de 17.5°C.A umidade do tempo na região ficará em média 63.65%, com Sítio d'Abadia registrando o maior índice de 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.75%. As cidades de Cavalcante e Iaciara apresentam os maiores índices de probabilidade de chuva, ambos com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.