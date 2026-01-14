A região Nordeste para a quinta-feira (15) terá tempo com temperaturas elevadas como característica principal. As cidades mais quentes esperadas são Iaciara, com máxima de 33.1°C, Colinas do Sul, com 32.7°C, e Alvorada do Norte, com 32.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Guarani de Goiás, com 18.3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região será de 60.5%, com as maiores umidades em Flores de Goiás (78.0%), Alto Paraíso de Goiás (77.0%) e São João d'Aliança (76.0%). A probabilidade média de chuva é de 10.25%, sendo as maiores chances em Cavalcante (25.0%), Teresina de Goiás (25.0%) e Campos Belos (20.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 32.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 32.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 32.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 32.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 33.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.