A região Nordeste apresentará um tempo com temperaturas variadas na quinta-feira (16). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás, com máxima de 31.0°C, Monte Alegre de Goiás, que alcançará 30.6°C, e Colinas do Sul, com 30.5°C. Por outro lado, as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Alto Paraíso de Goiás, com 17.4°C, e São João d'Aliança, registrando 19.1°C.A umidade média na região será de 65.88%. A cidade de Alto Paraíso de Goiás se destaca com a maior umidade, atingindo 85.0%. A probabilidade de chuva para a região Nordeste será de 19.12% em média. Algumas cidades terão chances maiores de chuva, como Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cavalcante: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.