A região Nordeste apresenta, nesta quinta-feira (16), um período marcado pelo predomínio de sol e ampla variação térmica, com média mínima de 15,46°C. O calor se faz presente principalmente em Colinas do Sul, que registra a máxima de 31,5°C, seguida por Monte Alegre de Goiás, com 30,5°C, e Nova Roma, com 30,1°C. Por outro lado, o frio ganha força nas primeiras horas do dia, com os termômetros caindo para 11,6°C em Sítio d'Abadia e para 12,8°C em Alto Paraíso de Goiás.A umidade relativa do ar registra média de 51,08% na região, apresentando os índices mais elevados em Sítio d'Abadia, com 66,0%, Alto Paraíso de Goiás, com 62,0%, e São João d'Aliança, com 60,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0% em todas as localidades, confirmando o tempo seco e ensolarado em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23,9°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 28,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 27,8°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 29,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 26,7°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 27,0°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 29,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 27,0°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 30,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 27,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 28,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 27,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 25,3°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 26,8°C, mínima 11,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.