A região Nordeste terá uma quinta-feira (17) sob forte calor em grande parte de seu território. Entre as cidades com previsão de temperaturas mais elevadas destacam-se Colinas do Sul, com máxima de 38,3°C, Flores de Goiás, que deve alcançar 37,5°C, e Monte Alegre de Goiás, com marcas de até 37,4°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas do período devem ser observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,7°C, e em São João d'Aliança, com mínima de 20,6°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar uma média de 34,85%, tendo como destaques as cidades de São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás, que apresentam os maiores índices de 46,0% e 45,0%, respectivamente. O tempo seco predomina no território, mantendo a probabilidade média de chuva em baixos 1,38%, embora locais como Campos Belos, Divinópolis de Goiás e Flores de Goiás alcancem uma possibilidade máxima de precipitação de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 36,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 32,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 38,3°C, mínima 26,2°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 34,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 36,8°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 34,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 36,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 34,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 36,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 31,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.