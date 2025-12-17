A região Nordeste terá um tempo com grande chance de chuva para a quinta-feira (18). As cidades mais quentes serão Colinas do Sul, com máxima de 26.7°C, Campos Belos com 26.1°C e Iaciara com 25.9°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.2°C, e Guarani de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região será de 89.97%, com as cidades de Flores de Goiás, São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, com 96.0%. A probabilidade média de chuva alcança 67.25%, com São Domingos destacando-se com 85.0%, seguida por Damianópolis e Mambaí, ambas com 80.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Alvorada do Norte: máxima 25.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 25.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 24.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Colinas do Sul: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 23.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 23.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 24.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 25.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 24.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 23.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Teresina de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.